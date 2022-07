La madre della piccola Diana sotto choc, spaesata e passiva: vorrebbe andare al suo funerale (Di giovedì 28 luglio 2022) C’è solo una foto della piccola Diana, è la stessa che in queste ore, raccontando la sua drammatica notizia, tutti i giornali stanno usando. E’ la foto di una bambina sorridente, tra fiori e palloncini. E’ una foto che la nonna ha messo fuori dalla casa in cui la piccola viveva con sua madre, la donna che l’ha abbandonata per sei giorni, e che ne ha causato la morte. La piccola Diana sarebbe morta la quinto giorno di stenti, dopo che sua madre l’ha lasciata in una casa chiusa e calda, senza acqua, senza cibo, per andare dal suo compagno. Oggi quella stessa donna, chiede di poter partecipare al funerale della sua bambina. Alessia Pifferi è in carcere, e a parlare per lei sono i suoi legali che hanno un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 luglio 2022) C’è solo una foto, è la stessa che in queste ore, raccontando la sua drammatica notizia, tutti i giornali stanno usando. E’ la foto di una bambina sorridente, tra fiori e palloncini. E’ una foto che la nonna ha messo fuori dalla casa in cui laviveva con sua, la donna che l’ha abbandonata per sei giorni, e che ne ha causato la morte. Lasarebbe morta la quinto giorno di stenti, dopo che sual’ha lasciata in una casa chiusa e calda, senza acqua, senza cibo, perdal suo compagno. Oggi quella stessa donna, chiede di poter partecipare alsua bambina. Alessia Pifferi è in carcere, e a parlare per lei sono i suoi legali che hanno un ...

Pontifex_it : Tutti noi, come Chiesa, abbiamo bisogno di essere risanati dalla tentazione di scegliere la difesa dell’istituzione… - _666_fe : RT @LightsColours: Mia madre che vedendo un vasetto con del contenuto verde esclama: 'ma che ti spalmi il pesto per colazione?!' Era della… - Lumacaelettrica : RT @enmorlicchio: Cosa può spiegare di più della condizione femminile e minorile al Sud dell’uccisione di una madre che aveva solo il doppi… - MarcoTessari_ : @CinziaGiachetti @OGiannino @jacopo_iacoboni Ragiona con la testa dei russi? Ma perché tutti questo filo russi (lei… - giordi63 : RT @mittdolcino: Bang! Emerge in Svizzera, senza la mafia omertosa italica, che l'anziana morta post siero COVID, come pubblicato sui media… -