(Di giovedì 28 luglio 2022) Lafornirà all'undi, che include munizionie 10 veicoli blindati. Lo ha affermato il presidente dellaGitanas Naueda in un briefing ...

Agenpress : Il presidente lituano annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina -

Agenzia ANSA

Lafornirà all'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari, che include munizioni militari e 10 veicoli blindati. Lo ha affermato il presidente dellaGitanas Naueda in un briefing con il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev. Lo riporta Ukrinform. Nauseda ha osservato che laaveva fornito aiuti militari all'Ucraina sia all'inizio ...Apple Daily, giornale pro - democrazia,la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress . Lafornirà all'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari, che include ... La Lituania annuncia nuovo pacchetto aiuti militari a Ucraina - Europa La Lituania fornirà all'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari, che include munizioni militari e 10 veicoli blindati. Lo ha affermato il presidente della Lituania Gitanas Naueda in un briefing c ...Giorni di svago, giochi, attività educative e ludico-ricreative alle famiglie ucraine sulle sponde di uno dei più suggestivi laghi trentini. A Caldonazzo (Tn) sono state già accolte 242 persone, tra b ...