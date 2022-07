La lista dei ministri è già pronta, tutti i nomi: Meloni pronta per guidare l'Italia (Di giovedì 28 luglio 2022) Giorgia Meloni si prepara a governare il Paese. Se il centrodestra riuscirà a raggiungere la maggioranza assoluta, sarà proprio la leader di Fratelli d'Italia a scegliere il Premier secondo l'accordo trovato con gli altri due esponenti della coalizione: Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. In diverse occasioni ha dichiarato che il suo partito è “pronto a governare”. La leader conservatrice è uscita dalla logica “familiare” del suo partito, stringendo relazioni con dirigenti del mondo delle imprese e delle istituzioni, che potrebbero condurre a una lista di ministri il più possibile preparata a una sfida così importante come quella di governare l'Italia. Un componente dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia ha svelato un retroscena che la riguarda al quotidiano Domani: “Lei è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Giorgiasi prepara a governare il Paese. Se il centrodestra riuscirà a raggiungere la maggioranza assoluta, sarà proprio la leader di Fratelli d'a scegliere il Premier secondo l'accordo trovato con gli altri due esponenti della coalizione: Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. In diverse occasioni ha dichiarato che il suo partito è “pronto a governare”. La leader conservatrice è uscita dalla logica “familiare” del suo partito, stringendo relazioni con dirigenti del mondo delle imprese e delle istituzioni, che potrebbero condurre a unadiil più possibile preparata a una sfida così importante come quella di governare l'. Un componente dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'ha svelato un retroscena che la riguarda al quotidiano Domani: “Lei è ...

