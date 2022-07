La lezione della Meloni a Giorgia (Di giovedì 28 luglio 2022) La leader di Fratelli d'Italia ha replicato con classe all'attacco arrivato dalla celebre cantante, esaltata dalla sinistra Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) La leader di Fratelli d'Italia ha replicato con classe all'attacco arrivato dalla celebre cantante, esaltata dalla sinistra

_Nico_Piro_ : della classe che detestavi a scuola (Angelo, il vicino di Troisi). Lezione per campagna elettorale: se non parli an… - KarimKarabu : @ele_cel @irishxever Belle Epoque... tutto era stiloso, frizzante, spensierato. Erano certi che gli orrori della G… - Lacasespoglia : @stoca220 @Moonlightshad1 Grazie della lezione gratuita, allora. Ne terrò conto. #IOVOTO E buon voto anche a te. (… - Ligeia_aeterna : Rivestiamo un’importanza per gli altri nella misura in cui siamo a loro utili e limitatamente alla durata della nos… - untipoo : Le 2 ore di lezione più lunghe della mia esistenza -