La Lazio contro Sky per i cori nel Dybala-day: “ironie da studio inappropriate” (Di giovedì 28 luglio 2022) Grande spettacolo, emozioni ma anche polemiche per la presentazione in grade stile di Dybala alla Roma. I tifosi giallorossi sono in delirio per l’arrivo di un grande calciatore, in grado di fare la differenza in campionato e in Europa. Durante la serata sotto il Colosseo Quadrato si sono registrati dei cori contro la Lazio che sono stati mandati in onda e un commento negli studi di Sky Sport dalla giornalista Sara Benci ha mandato su tutte le furie la Lazio. “Mi stavo gustando anche un po’ di cori”, il commento della giornalista. Immediata la reazione della Lazio: “può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alla Lazio durante la presentazione di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Grande spettacolo, emozioni ma anche polemiche per la presentazione in grade stile dialla Roma. I tifosi giallorossi sono in delirio per l’arrivo di un grande calciatore, in grado di fare la differenza in campionato e in Europa. Durante la serata sotto il Colosseo Quadrato si sono registrati deilache sono stati mandati in onda e un commento negli studi di Sky Sport dalla giornalista Sara Benci ha mandato su tutte le furie la. “Mi stavo gustando anche un po’ di”, il commento della giornalista. Immediata la reazione della: “può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alladurante la presentazione di ...

