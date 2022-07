La Juventus perde i pezzi più importanti: cosa ne sarà del futuro di Danilo? (Di giovedì 28 luglio 2022) La Juve deve rafforzarsi se vuole tornare a lottare per lo Scudetto, ma sarà importante non perdere giocatori importanti come Danilo. Non sarà facile tornare immediatamente a lottare per il campionato per la Juventus nel prossimo anno, considerando infatti come due quarti posti consecutivi sicuramente hanno scottato e non poco la dirigenza e i giocatori, ma sarà davvero importante riuscire a tenere gli elementi migliori, nonostante il brasiliano Danilo abbia davvero tanto il mercato alle sue spalle. Ansa FotoIn questo momento l’obiettivo della Juventus è quello di riuscire a tornare il prima possibile a essere una squadra di vertice del campionato italiano, un qualcosa che ormai manca da troppo tempo e che sicuramente ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 28 luglio 2022) La Juve deve rafforzarsi se vuole tornare a lottare per lo Scudetto, maimportante nonre giocatoricome. Nonfacile tornare immediatamente a lottare per il campionato per lanel prossimo anno, considerando infatti come due quarti posti consecutivi sicuramente hanno scottato e non poco la dirigenza e i giocatori, madavvero importante riuscire a tenere gli elementi migliori, nonostante il brasilianoabbia davvero tanto il mercato alle sue spalle. Ansa FotoIn questo momento l’obiettivo dellaè quello di riuscire a tornare il prima possibile a essere una squadra di vertice del campionato italiano, un qualche ormai manca da troppo tempo e che sicuramente ...

