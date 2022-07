(Di giovedì 28 luglio 2022) Laè pronta a concludere una operazione immobiliare acquistando gli immobili che ospitano lae ilsportivo del club. Lo ha reso noto la stessa società bianconera, in una nota. “Football Club S.p.A. informa che, in forza del contratto di opzione sottoscritto in data 18 novembre 2015 con il Fondo J Calcio e Finanza.

Milano Finanza

Calcio, la Juventus compra la sede e il centro di allenamento della Continassa La Juventus è pronta a concludere una operazione immobiliare acquistando gli immobili che ospitano la sede e il centro sportivo del club. Lo ha reso noto la stessa società bianconera, in una nota. "Ju ...Il club esercita l'opzione per acquistare gli immobili dal fondo J Village con un esborso massimo di 47,6 milioni. I vantaggi Risparmio sull'affitto di 2,9 milioni e sulla patrimonializzazione della ...