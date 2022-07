La guida al check - up degli pneumatici (Di giovedì 28 luglio 2022) Il controllo corretto e completo degli pneumatici della propria automobile è un'operazione troppo spesso sottovalutata. Si tratta, infatti, di un check - up fondamentale, poiché gli pneumatici ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Il controllo corretto e completodella propria automobile è un'operazione troppo spesso sottovalutata. Si tratta, infatti, di un- up fondamentale, poiché gli...

La guida al check - up degli pneumatici Controllo del battistrada Il primo elemento da considerare durante il check - up degli pneumatici è il battistrada , definito come quella porzione dello pneumatico che tocca concretamente la strada, ... Cosa portare in auto per viaggiare sicuri e non mandare all'aria le vacanze Inoltre si consiglia di fare un check di tutti gli altri documenti del veicolo, come ad esempio il libretto delle revisioni. Precauzioni fondamentali durante la guida Una volta controllati tutti ...