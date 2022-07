La Grande Guerra, primo conflitto mondiale del XX secolo (Di giovedì 28 luglio 2022) Oggi ricorre l’anniversario dello scoppio della Grande Guerra. Il 28 luglio 1914 è la data che sancisce l’inizio della Prima Guerra mondiale. Il motivo scatenante fu l’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell’Impero Austro-Ungarico, avvenuto quel giorno a Sarajevo per mano di un’organizzazione patriottica e nazionalista serba. L’episodio provocò l’inizio delle ostilità, che sarebbero poi continuate per quattro anni. Ma la pace europea era minacciata già da tempo. Nei primi anni del ventesimo secolo si delinearono due blocchi contrapposti. Francia e Gran Bretagna nell’Intesa cordiale (1904) da un lato, che portarono nel loro campo, progressivamente, anche la Russia, il Giappone e l’Italia. Dall’altro lato, gli ‘imperi centrali’: Austria-Ungheria e Germania, che legarono a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Oggi ricorre l’anniversario dello scoppio della. Il 28 luglio 1914 è la data che sancisce l’inizio della Prima. Il motivo scatenante fu l’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell’Impero Austro-Ungarico, avvenuto quel giorno a Sarajevo per mano di un’organizzazione patriottica e nazionalista serba. L’episodio provocò l’inizio delle ostilità, che sarebbero poi continuate per quattro anni. Ma la pace europea era minacciata già da tempo. Nei primi anni del ventesimosi delinearono due blocchi contrapposti. Francia e Gran Bretagna nell’Intesa cordiale (1904) da un lato, che portarono nel loro campo, progressivamente, anche la Russia, il Giappone e l’Italia. Dall’altro lato, gli ‘imperi centrali’: Austria-Ungheria e Germania, che legarono a ...

ale_dibattista : Nessuno parla più di negoziato. Solo armi, armi e ancora armi. Si parla meno della guerra in Ucraina ma oggi il ris… - caritas_milano : Cinque mesi di #guerra in #Ucraina. Ma cinque mesi durante i quali si è sviluppata anche una grande ondata di #cura… - ailinon80 : RT @Gianl1974: Essere sulla copertina di Vogue è un grande onore e il sogno di molte persone di successo e meritate nel mondo. L'unica cosa… - LaLadra_blog : RT @frascellachris: Agghiacciante l'inizio, con un duplice omicidio e un altro morto nel giro di poche pagine. Poi la tensione non molla, e… - Guruitter : @KTonkova È appena terminata la Grande Guerra. Il primo ministro polacco Ignace Penderewski è ad un incontro col pr… -