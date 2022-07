La furibonda lite tra il ds del Torino Vagnati e l’allenatore Juric | VIDEO

MCriscitiello : Dopo l’esclusiva le prove! Lite furibonda Vagnati-Juric… sentite anche audio @tvdellosport @AlfredoPedulla… - MCriscitiello : Torino - Furibonda lite Juric-Vagnati (ovviamente arriveranno le smentite di rito) Allenatore su tutte le furie… - GiusCandela : FLASH - LITE FURIBONDA AL SENATO TRA MARIA STELLA GELMINI E LICIA RONZULLI, CON LE DUE ARRIVATE QUASI ALLE MANI - L… - telodogratis : Follia Toro: il video shock della lite furibonda tra Juric e Vagnati - Fakeauriemma : Scena vergognosa in casa #Torino: lite furibonda tra #Vagnati e #Juric, con i due che arrivano addirittura alle man… -

La frase più pesante " nelle pieghe della, inquietante e imbarazzante tra l'allenatore granata Juric e il direttore tecnico Vagnati, che non potrà non avere conseguenze gravi almeno ...Nel ritiro di Waidring, in Austria, altissima tensione tra Ivan Juric e Davide Vagnati. Il tecnico e il direttore sportivo si sono insultati pesantemente in un parcheggio arrivando quasi alle ...Quando volano parole grosse, anzi grossissime, tra colleghi di lavoro e si sfiora ripetutamente la rissa evitata solo per i ripetuti interventi di una terza persona che sventa che accada tutti ...Nel ritiro di Waidring, in Austria, altissima tensione tra Ivan Juric e Davide Vagnati. Il tecnico e il direttore sportivo si sono insultati pesantemente in un parcheggio arrivando quasi alle mani ...