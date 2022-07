La foto di Zelensky che manda gli ucraini su tutte le furie | infiamma la polemica - GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 luglio 2022) “Il ritratto del coraggio”. La rivista di moda Vogue ha dedicato la copertina alla first lady ucraina Olena Zelenska, moglie del presidente Volodymyr, che si racconta in una lunga intervista. Un colloquio «a cuore aperto» in cui la donna parla della guerra. “Questi sono stati i mesi più terribili della mia vita e di quella di tutti gli”, ha detto Zelenska alla giornalista. Ma le dichiarazioni, in Italia e non solo, sono finite in secondo piano. A indignare l'opinione pubblica sui social, infatti, sono le immagini di lei insieme al marito, immortalati dallagrafa Annie Leibovitz. Scatti che la ritraggono, fresca di messa in piega e make up, seduta sugli scalini di una residenza presidenziale trasformata in un bunker. E ancora lei, avvolta in un lungo cappotto blu, accanto a un gruppo di soldatesse ucraine. Un'altra ...