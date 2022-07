La Coverciano dei cavalli si fa bella Nuovo look aspettando i mondiali (Di giovedì 28 luglio 2022) di Paolo Manili A cinquanta giorni dal via dei campionati mondiali di completo (15 - 18 settembre) e di carrozze (22 - 25 settembre) ai Pratoni del Vivaro, sede dello storico impianto creato per le ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) di Paolo Manili A cinquanta giorni dal via dei campionatidi completo (15 - 18 settembre) e di carrozze (22 - 25 settembre) ai Pratoni del Vivaro, sede dello storico impianto creato per le ...

MinaInterista : Sacchi non è sempre lucido ma su Coverciano ha detto cose condivisibili. Ulivieri è il dinosauro dei dinosauri, il… - assocalciatori : ?? Intervento del Vicepresidente AIC Davide #Biondini al Corso per addetto all'arbitro in svolgimento al Centro Tecn… - fed_marchi : RT @AIA_it: Si è concluso a #Coverciano il Corso di qualificazione degli assistenti arbitrali da inquadrare in #CAN e #CANC per la Stagione… - napolista : Ulivieri: «Non è Coverciano che indirizza le scelte dei club sui tecnici, decide il libero mercato» Alla Gazzetta:… - domenickodg : @EmanueleBottoni @RadioRossonera Mister, la faccio arrabbiare un po’: ha letto le dichiarazioni di sacchi riguardo… -