La concorrenza con TikTok, i dubbi sul metaverso, l’inflazione: cosa c’è dietro al primo calo dei ricavi di Meta (Di giovedì 28 luglio 2022) Il secondo trimestre del 2022 si è chiuso con un calo dei ricavi dell’1 per cento. Un dato che potrebbe quasi passare inosservato, se non fosse che l’azienda in questione è Meta e il suo capo Mark Zuckerberg ha passato gli ultimi mesi a cercare di convincere gli utenti a trasferirsi in un nuovo mondo digitale. Per la prima volta nella sua storia, il colosso di Menlo Park, prima conosciuto come Facebook, sta crescendo a ritmi più lenti di quanto ci si aspettava. I ricavi di Meta sono calati a 28,8 miliardi di dollari, gli utili sono scesi a 6,7 miliardi di dollari, anche se gli utenti giornalieri attivi sulle piattaforme sono saliti a 1,97 miliardi. Il caso non intaccherà il solido patrimonio di Zuckerberg, ma non si tratta certo di un buon segnale per l’azienda che gestisce il numero più alto di ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Il secondo trimestre del 2022 si è chiuso con undeidell’1 per cento. Un dato che potrebbe quasi passare inosservato, se non fosse che l’azienda in questione èe il suo capo Mark Zuckerberg ha passato gli ultimi mesi a cercare di convincere gli utenti a trasferirsi in un nuovo mondo digitale. Per la prima volta nella sua storia, il colosso di Menlo Park, prima conosciuto come Facebook, sta crescendo a ritmi più lenti di quanto ci si aspettava. Idisono calati a 28,8 miliardi di dollari, gli utili sono scesi a 6,7 miliardi di dollari, anche se gli utenti giornalieri attivi sulle piattaforme sono saliti a 1,97 miliardi. Il caso non intaccherà il solido patrimonio di Zuckerberg, ma non si tratta certo di un buon segnale per l’azienda che gestisce il numero più alto di ...

FBiasin : 40+7 milioni per #Bremer sono tanti, ma la #Juve ne ha appena incassati 70+10. Ergo: - Scambia #DeLigt con… - CarloCalenda : 11) accordo di libero scambio USA. 12) centralizzazione della spesa PNRR in caso di mancata risposta dei comuni e d… - Piu_Europa : Primo giorno senza Draghi al Governo e prima vittoria per la corporazione dei tassisti. Alle elezioni porteremo av… - modugno_michele : @carmelodipaola @lugliononzero Come siamo ridotti e dovuto a scelte scellerate iniziate negli anni 70 con le baby p… - AusNeapel : RT @CremaschiG: Ieri alla #Camera i partiti di #Conte #Bersani #Letta #Renzi #Salvini #Berlisconi han votato #privatizzazione ACQUA appro… -