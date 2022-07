La Cina usa “tattiche da bullo” nell’Indo Pacifico (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Capo delle Forze di Difesa australiane, il generale Angus Campbell, il Capo degli Stati maggiori congiunti statunitensi, il generale Mark Milley, e il capo del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, l’ammiraglio Chris Aquilino, hanno parlato insieme in conferenza stampa e accusato la Cina di compiere manovre aggressive all’interno dell’Indo Pacifico, regione più geopolitica che geografica in cui il dualismo Usa-Cina è molto acceso. I generali australiani e americani, legati dall’alleanza Aukus, erano riuniti per il Chods, il meeting dei Capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi dell’Indo-Pacifico, che si è tenuto a Sydney nei due giorni scorsi. Vi hanno partecipato 27 Paesi della regione e gli Stati Uniti lo ha hanno utilizzato per rafforzare il proprio ruolo. Washington ha un limite ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Capo delle Forze di Difesa australiane, il generale Angus Campbell, il Capo degli Stati maggiori congiunti statunitensi, il generale Mark Milley, e il capo del Comando Indo-degli Stati Uniti, l’ammiraglio Chris Aquilino, hanno parlato insieme in conferenza stampa e accusato ladi compiere manovre aggressive all’interno dell’Indo, regione più geopolitica che geografica in cui il dualismo Usa-è molto acceso. I generali australiani e americani, legati dall’alleanza Aukus, erano riuniti per il Chods, il meeting dei Capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi dell’Indo-, che si è tenuto a Sydney nei due giorni scorsi. Vi hanno partecipato 27 Paesi della regione e gli Stati Uniti lo ha hanno utilizzato per rafforzare il proprio ruolo. Washington ha un limite ...

