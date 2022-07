La bomba d’acqua che ha sconvolto la vicina Valle Camonica: 90 evacuati (Di giovedì 28 luglio 2022) Il forte temporale che si è scatenato mercoledì sera pochi minuti prima di mezzanotte in media Valle Camonica ha provocato l’esondazione di due torrenti, il Re e il Cobello, tra Niardo e Braone. Acqua, fango e detriti hanno invaso le strade, rese impraticabili (la SS42 è stata riaperta dopo le 8:30 di questa mattina a senso alternato per consentire le operazioni di pulizia), e circa 90 persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Tre donne anziane sono state soccorse e trasportate negli ospedali di Esine e Lovere, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. I due Comuni, Niardo e Braone, hanno allestito due centri per accogliere la popolazione: gli abitanti di Braone sono stati evacuati a Ceto, mentre quelli di Niardo sono a Breno. Angela Nodari, una giovane che abita proprio a Niardo, ha raccontato quei momenti di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Il forte temporale che si è scatenato mercoledì sera pochi minuti prima di mezzanotte in mediaha provocato l’esondazione di due torrenti, il Re e il Cobello, tra Niardo e Braone. Acqua, fango e detriti hanno invaso le strade, rese impraticabili (la SS42 è stata riaperta dopo le 8:30 di questa mattina a senso alternato per consentire le operazioni di pulizia), e circa 90 persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Tre donne anziane sono state soccorse e trasportate negli ospedali di Esine e Lovere, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. I due Comuni, Niardo e Braone, hanno allestito due centri per accogliere la popolazione: gli abitanti di Braone sono statia Ceto, mentre quelli di Niardo sono a Breno. Angela Nodari, una giovane che abita proprio a Niardo, ha raccontato quei momenti di ...

Agenzia_Ansa : Le immagini della 'bomba d'acqua' nel Bresciano #ANSA - Agenzia_Ansa : Le quaranta persone sono state evacuate per questioni di sicurezza e a causa dell'odore di gas avvertito nel moment… - Dome689 : RT @TgLa7: #Maltempo esondano 2 torrenti in Val Camonica, nel Bresciano. 40 persone sono state evacuate dai piccoli comuni di Braone e Niar… - TgLa7 : #Maltempo esondano 2 torrenti in Val Camonica, nel Bresciano. 40 persone sono state evacuate dai piccoli comuni di… - DQuotidiana : RT @Agenzia_Ansa: Le quaranta persone sono state evacuate per questioni di sicurezza e a causa dell'odore di gas avvertito nel momento più… -