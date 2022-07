Kim si scatena sulle note di Gangnam Style, il Napoli scherza: «fa fatica ad integrarsi» (VIDEO) (Di giovedì 28 luglio 2022) Anche se parla solo coreano, Kim non ha alcun problema a comunicare con i suoi nuovi compagni di squadra del Napoli. Ieri il club ha diffuso sui social un VIDEO in cui il coreano tiene banco, nella cena con la squadra. Canta e balla sul motivo di “Gangnam Style”, usando una bottiglia come microfono, mentre i compagni applaudono, ridono e cantano in coro con lui. Il Napoli ci scherza su: “Kim fa fatica ad integrarsi…” Buonanotte dal nostro ritiro Kim fa fatica ad integrarsi…pic.twitter.com/bD28gaDi67 — Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 27, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Anche se parla solo coreano, Kim non ha alcun problema a comunicare con i suoi nuovi compagni di squadra del. Ieri il club ha diffuso sui social unin cui il coreano tiene banco, nella cena con la squadra. Canta e balla sul motivo di “”, usando una bottiglia come microfono, mentre i compagni applaudono, ridono e cantano in coro con lui. Ilcisu: “Kim faad…” Buonanotte dal nostro ritiro Kim faad…pic.twitter.com/bD28gaDi67 — Official SSC(@ssc) July 27, 2022 L'articolo ilsta.

