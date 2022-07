Kiev accusa Mosca | ' Abbandona i cadaveri dei soldati e non risarcisce le famiglie'

(Di giovedì 28 luglio 2022) Guerra in Ucraina, ogni giorno nuovi orrori. Niente corpo da seppellire e quindi niente risarcimento. E' il drammatico meccanismo messo in atto dai russi secondo quanto denunciato dal ministero degli ...

Agenzia_Ansa : Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pagare un risarciment… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato quattro missili su Odessa colpendo anche il porto commerciale, che è cr… - bluetit76 : RT @mariosalis: Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti «non prelevano i cadaveri dal campo di battaglia perché… - dpetruzzellis : RT @mariosalis: Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti «non prelevano i cadaveri dal campo di battaglia perché… - RedaFree_it : ??La #guerra #Ucraina si fa sempre più cruenta, ma emergono nuovi dettagli inquietanti sulla gestione dei #militari… -

Guerra in Ucraina, ogni giorno nuovi orrori. Niente corpo da seppellire e quindi niente risarcimento. E' il drammatico meccanismo messo in atto dai russi secondo quanto denunciato dal ministero degli ...la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pagare un risarcimento alle loro famiglie. In un'intervista all'Irish Time, il portavoce del ministero ...Lo rivela il ministero degli Esteri ucraino: la Russia dovrebbe versare ai parenti sette milioni di rubli per ogni militare morto.Per sopravvivere senza il gas russo l’Ue ha varato un piano di risparmio energetico e approfitterà dell’energia che Kiev intende fornirle.