Kate Middleton e William, il piano per rovinare Meghan Markle e Harry (Di giovedì 28 luglio 2022) Kate Middleton e William starebbero guardando agli Usa come nuova piazza per crescere in popolarità, nel tentativo di affossare Meghan Markle e Harry che hanno cercato di ritagliarsi il proprio campo di azione in questo Paese. Kate Middleton e William, il piano segreto A rivelare il progetto di Kate Middleton e William è il commentatore reale, Omid Scobie, autore di una biografia favorevole ai Sussex. L’esperto vede nel viaggio dei Duchi di Cambridge negli Stati Uniti come una sfida nei confronti di Harry e Meghan. Questo sarebbe il risultato dell’alta competizione che si è creata tra i due fratelli. William e ... Leggi su dilei (Di giovedì 28 luglio 2022)starebbero guardando agli Usa come nuova piazza per crescere in popolarità, nel tentativo di affossareche hanno cercato di ritagliarsi il proprio campo di azione in questo Paese., ilsegreto A rivelare il progetto diè il commentatore reale, Omid Scobie, autore di una biografia favorevole ai Sussex. L’esperto vede nel viaggio dei Duchi di Cambridge negli Stati Uniti come una sfida nei confronti di. Questo sarebbe il risultato dell’alta competizione che si è creata tra i due fratelli.e ...

