Juventus | Zakaria | «Di Maria ha una qualità immensa | momento duro per Pogba»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il centrocampista dellaha parlato della prima parte di preparazione negli Stati Uniti Denis, centrocampista della, in una intervista a Gazzetta.it ha parlato della prima parte di preparazione dei bianconeri negli Stati Uniti. DI– «Per Angel è talmente facile giocare che lo diventa anche per noi. Ha unache in questa stagione ci aiuterà tantissimo e ci darà grandi soddisfazioni. E’ un super acquisto per la Juve, speriamo che ci trascini tutti verso gli obiettivi che vogliamo raggiungere». SENSAZIONI – «E’ un grande inizio di stagione, ma non potrebbe essere diversamente con la squadra che abbiamo».– «Io gli ho parlato subito dopo che si era fatto male. È un ...