Juventus | Pogba si ferma per 2 o 3 mesi | le possibilità sono due

Paul Pogba dovrà fermarsi per circa 2 o 3 mesi. A confermarlo il responso avuto dopo le visite in giro per l'Europa: adesso le scelte possibili sembrano due. La prima è quella di rischiare per andare al Mondiale, fermandosi solo un paio di mesi, asportando il frammento di menisco rotto, con l'ipotesi però che l'articolazione possa dare altre problematiche in futuro. La seconda invece è quella di finire sotto i ferri per un intervento chirurgico di cucitura con un ginocchio "quasi nuovo" e un rientro che pero' avverrebbe dopo almeno tre mesi.

