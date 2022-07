Juventus, Pogba lascia il ritiro negli Stati Uniti: torna in Italia per una consulenza specialistica (Di giovedì 28 luglio 2022) Paul Pogba ha lasciato gli Stati Uniti. Il centrocampista della Juventus, che nei giorni scorsi ha subito un infortunio al ginocchio destro durante una sessione di allenamento in America, sta tornando in Italia, dove verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti che diranno di più sulle condizioni. Nel frattempo, i ragazzi di Allegri continuano la loro tournée americana dopo il 2-2 nel match contro il Barcellona. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Paulhato gli. Il centrocampista della, che nei giorni scorsi ha subito un infortunio al ginocchio destro durante una sessione di allenamento in America, stando in, dove verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti che diranno di più sulle condizioni. Nel frattempo, i ragazzi di Allegri continuano la loro tournée americana dopo il 2-2 nel match contro il Barcellona. SportFace.

