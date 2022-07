Juventus o Roma, dove canterà il Gallo? (Di giovedì 28 luglio 2022) Andrea Belotti è diviso tra Roma e Juventus. Le due squadre restano in vantaggio sul calciatore ex Torino, che si è svincolato Andrea Belotti continua a catalizzare l’attenzione del calciomercato italiano. Roma e Juventus sono le protagoniste assolute di questa sessione di calciomercato, tra colpi e vari intrecci. Dybala, Zaniolo e non solo: ora le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Andrea Belotti è diviso tra. Le due squadre restano in vantaggio sul calciatore ex Torino, che si è svincolato Andrea Belotti continua a catalizzare l’attenzione del calciomercato italiano.sono le protagoniste assolute di questa sessione di calciomercato, tra colpi e vari intrecci. Dybala, Zaniolo e non solo: ora le L'articolo

Serie A 2022/ De Notaris: 'Sarà l'anno di Dybala e Osimhen, Zaniolo...' (esclusiva) ... gol di Haas e Destro! Poi ci sono quelli che sono rimasti in Serie A ma hanno cambiato squadra, su tutti naturalmente Paulo Dybala che dopo sette anni alla Juventus ha firmato con la Roma a ... WIJNALDUM ALLA ROMA/ Calciomercato, c'è l'ok del Psg: si attendono le visite mediche Un aspetto che non preoccupa Tiago Pinto e la Roma che pensano, piuttosto, a rinforzare il proprio ...Dybala con la nuova maglia (21 la scelta dell'argentino) che quindi abbandona la 10 della Juventus ... Sky Sport Calciomercato, Juventus-Zaniolo pista elettrica: Momblano sgancia la "bomba" Devo dire che oggi ho registrato un lavoro di fiamma importante della Juventus per Zaniolo: bisogna capire in che modo questo possa legarsi al discorso Pogba." Pista da monitorare con estrema ...