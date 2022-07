Juventus, nuovo nome per la corsia di sinistra: le condizioni per la fumata bianca (Di giovedì 28 luglio 2022) Sulla corsia di sinistra la Juventus sta pensando ad un nuovo innesto ma l’operazione potrà essere portata a termine in un solo caso. L’infortunio di Pogba rischia di cambiare i piani della Juventus; la società bianconera attenderà una risposta definitiva sui tempi di recupero del francese prima di capire come muoversi a centrocampo (resta sempre viva l’idea Paredes). Allegri, però, ha bisogno di nuovi innesti anche in altri reparti: a livello offensivo serve un vice Vlahovic mentre in difesa bisogna portare alla corte del tecnico un altro centrale e un terzino sinistro. AnsafotoProprio sul laterale si sta ragionando; nella passata stagione sono stati diversi i problemi avuti in questo ruolo con il mercato che può dare un sostanziale aiuto. Diversi i nomi monitorati dalla società bianconera da Udogie a ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 28 luglio 2022) Sulladilasta pensando ad uninnesto ma l’operazione potrà essere portata a termine in un solo caso. L’infortunio di Pogba rischia di cambiare i piani della; la società bianconera attenderà una risposta definitiva sui tempi di recupero del francese prima di capire come muoversi a centrocampo (resta sempre viva l’idea Paredes). Allegri, però, ha bisogno di nuovi innesti anche in altri reparti: a livello offensivo serve un vice Vlahovic mentre in difesa bisogna portare alla corte del tecnico un altro centrale e un terzino sinistro. AnsafotoProprio sul laterale si sta ragionando; nella passata stagione sono stati diversi i problemi avuti in questo ruolo con il mercato che può dare un sostanziale aiuto. Diversi i nomi monitorati dalla società bianconera da Udogie a ...

