Juventus: il bello viene dopo il campionato | E non viene mai da solo (Di giovedì 28 luglio 2022) La Vecchia Signora lavora per tornare al top. Ma, stando a ciò che vediamo in un determinato ambito, al top lo è già… La Juve (web source)Abituati a vincere. Ma le ultime stagioni sono state avare di successi per la Juventus. Due quarti posti, prima con Andrea Pirlo e poi con Massimiliano Allegri. Ora, però, la Vecchia Signora si prepara a tornare ai livelli più alti. E, infatti, questa estate sta già facendo girare la testa a tanti. Anzi, a tante. “Per la prima volta in dieci anni siamo rimasti senza trofei, ora abbiamo il dovere di tornare a vincere lo scudetto”: Massimiliano Allegri non si nasconde e dichiara apertamente gli obiettivi per la prossima stagione. Nel corso del calciomercato, infatti, la società ha fatto tre ingaggi importanti. Il nazionale argentino Angel Di Maria, con un passato nel Manchester United, nel Real Madrid e nel Paris Saint Germain. E poi ... Leggi su newstv (Di giovedì 28 luglio 2022) La Vecchia Signora lavora per tornare al top. Ma, stando a ciò che vediamo in un determinato ambito, al top lo è già… La Juve (web source)Abituati a vincere. Ma le ultime stagioni sono state avare di successi per la. Due quarti posti, prima con Andrea Pirlo e poi con Massimiliano Allegri. Ora, però, la Vecchia Signora si prepara a tornare ai livelli più alti. E, infatti, questa estate sta già facendo girare la testa a tanti. Anzi, a tante. “Per la prima volta in dieci anni siamo rimasti senza trofei, ora abbiamo il dovere di tornare a vincere lo scudetto”: Massimiliano Allegri non si nasconde e dichiara apertamente gli obiettivi per la prossima stagione. Nel corso del calciomercato, infatti, la società ha fatto tre ingaggi importanti. Il nazionale argentino Angel Di Maria, con un passato nel Manchester United, nel Real Madrid e nel Paris Saint Germain. E poi ...

Latium_Yozora : @Fed___co @andrecannataro @juanitosaltato Si, invece è un problema bello e buono. A giugno sarebbe stato disposto a… - Calcioaddictedd : RT @Bresingar_: Ramsey Aaron non è più un giocatore della Juventus QUANTO CAZZO È BELLO DIRLO - paolobarlaam : @RobertoRenga ci mettiamo anche questo nel museo? Biglietto della coppa intercontinentale Juventus-River Plate?? E… - Matt_Orlandi : @DiBellaAle @andreaschiassi Ma i 'gonzi', non sapendo che Inter e Juventus pagano in più anni, si esaltano per le c… - martyisnt96 : RT @mircojuve94: Che bello vederli tutti uniti ???? #Juventus #DiMaria #Bremer #Pogba -