Juventus, Gazzetta: "Paredes vicino se esce Arthur" (Di giovedì 28 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, la Juventus è davvero attiva sul mercato con dei colpi importanti, ma anche la sfortuna. "Paredes in cima La Juve in questi giorni cercherà di definire il futuro prossimo dell'ex giocatore del Manchester United e quindi anche quello del proprio centrocampo. I lavori di ampio rinnovamento non erano conclusi prima del problema al ginocchio di Paul e non lo sono a maggior ragione ora. L'idea era quella di aggiungere ancora un regista a un reparto che poteva contarne uno adattato (Locatelli) e uno molto giovane (Fagioli). Il nome individuato era quello di Leandro Paredes, l'operazione non era al momento prioritaria." "Ma subordinata a due uscite e in seconda battuta alla risoluzione di altre due questioni in rosa, quella dell'esterno sinistro ..."

