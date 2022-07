Juventus, Bremer: “Bellissimo stare qui, tutti vogliono vincere” (Di giovedì 28 luglio 2022) Gleison Bremer, nuovo acquisto bianconero è intervenuto quest’oggi sui canali ufficiali della Juventus parlando dei suoi primi giorni al club. “È stata una sensazione bellissima. Mi sto trovando bene, ma ho ancora bisogno di ambientarmi e di conoscere meglio i miei compagni di squadra. Sto già cominciando a migliorare, a capire i movimenti. Contro il Barcellona è stata un’amichevole ma è stata vissuta come una partita importante. Alla Juve vogliono sempre vincere, è stato bello”. In casa bianconera nel frattempo si prende in considerazione la cessione di Rabiot e va sempre più lontano Arthur: per lui sono sempre più costanti i contatti con il Valencia che lo vorrebbe in prestito. La trattativa potrebbe concretizzarsi anche con l’obbligo di riscatto. Ceduto il brasiliano la società potrebbe tentare ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Gleison, nuovo acquisto bianconero è intervenuto quest’oggi sui canali ufficiali dellaparlando dei suoi primi giorni al club. “È stata una sensazione bellissima. Mi sto trovando bene, ma ho ancora bisogno di ambientarmi e di conoscere meglio i miei compagni di squadra. Sto già cominciando a migliorare, a capire i movimenti. Contro il Barcellona è stata un’amichevole ma è stata vissuta come una partita importante. Alla Juvesempre, è stato bello”. In casa bianconera nel frattempo si prende in considerazione la cessione di Rabiot e va sempre più lontano Arthur: per lui sono sempre più costanti i contatti con il Valencia che lo vorrebbe in prestito. La trattativa potrebbe concretizzarsi anche con l’obbligo di riscatto. Ceduto il brasiliano la società potrebbe tentare ...

