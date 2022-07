Joni Mitchell silenzia la decadenza e l' emozione stordisce il pubblico

liberadidonna1 : RT @misspassinella1: Shhh, il ritorno di Joni Mitchell ??#blob - Spectra_anna : RT @misspassinella1: Shhh, il ritorno di Joni Mitchell ??#blob - simone_dela : @DellaDglive Joni Mitchell mi dicono ma non so di più - TeneraValse : RT @misspassinella1: Shhh, il ritorno di Joni Mitchell ??#blob - nonsonpago1 : RT @misspassinella1: Shhh, il ritorno di Joni Mitchell ??#blob -

Per la prima volta dopo l'aneurisma al cervello che nel 2015 per poco non l'ha spedita all'altro mondo,è tornata a cantare in pubblico. A sorpresa la 78enne artista canadese è salita sul palco del Newport Folk Festival: 'Datele il benvenuto,torna su questo palcoscenico per la prima ...E PAUL SIMON/ Il ritorno della bellezza dove tutto era cominciato " In una società così rumorosa il silenzio aiuta a riflettere " racconta nell'intervista. " I silenzi sono parte ...L'artista ritorna sul palco del Newport folk festival e ripropone alcuni dei pezzi che l'hanno resa grande, ma rivederla all'opera disorienta chi credeva non sarebbe più tornata ...Novem annis post cerebri aneurysma, propter quod linguae usum amiserat, praeclara cantrix et auctrix in urbe Novo Portu spectaculum musicum praebuit ...