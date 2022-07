Johnny Depp | l' avvocato Camille Vasquez | Sono stata fortunata a rappresentarlo in tribunale

(Di giovedì 28 luglio 2022) Intervida Gayle King, l'di, ha detto di esserea rappresentare l'attore hollywoodiano in. L'di, ha detto di essersi sentita "" quando le è stato chiesto di parlare di com'è stato difendere la star di Hollywood incontro la sua ex moglie, e presunta molestatrice, Amber Heard. Durante una clip relativa ad un'intervista della conduttrice di "CBS Mornings" Gayle King con la, all'è stato chiesto di spiegare perché pensa che la star di "Pirati dei ...

Intervistata da Gayle King Camille Vasquez, l'avvocato di Johnny Depp, ha detto di essere stata fortunata a rappresentare l'attore hollywoodiano in tribunale.