Jessica Selassié ha uno stalker: ecco la brutta disavventura che le è successa (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel corso di una diretta su Instagram. Jessica Selassié ha fatto delle confessioni molto importanti inerenti gli stalker. La principessa è partita in maniera piuttosto generica, per poi entrare un po’ di più nel dettaglio dopo poco. In particolare, ha detto che spesso, quando si fa parte del mondo dello spettacolo e si è personaggi L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel corso di una diretta su Instagram.ha fatto delle confessioni molto importanti inerenti gli. La principessa è partita in maniera piuttosto generica, per poi entrare un po’ di più nel dettaglio dopo poco. In particolare, ha detto che spesso, quando si fa parte del mondo dello spettacolo e si è personaggi L'articolo proviene da KontroKultura.

Silent88Storm : RT @MondoTV241: Jessica Selassiè, continua la guerra agli odiatori del web, il racconto della persecuzione subita #jessicaselassie #jessyse… - RegalinoV : Gf Vip, disavventura per Jessica Selassiè dopo il reality: un fan è diventato uno stalker - GossipItalia3 : Gf Vip, disavventura per Jessica Selassiè dopo il reality: un fan è diventato uno stalker #gossipitalianews - JessSelassie : Comunque togliete la possibilità a Jessica J. Makonnen Haile Selassie di andare ai concerti perché ogni volta è un… - lor75bg : RT @Martyfrongillo: L’hanno portato a braccia, perché la sedia ce l’aveva Jessica Selassie, the queen ???? #jeru #jessyselassie #jessylove h… -