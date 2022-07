Jcpoa fine corsa? Molto scetticismo sull’accordo con l’Iran

(Di giovedì 28 luglio 2022) “Il miglior accordo possibile per tutte le parti è sul tavolo. Assicura benefici economici chiari e misurabili per il popolo iraniano e benefici verificabili di non proliferazione per la Comunità internazionale. Invito tutti i partecipanti a fare l’ultimo passo”, dice Enrique Mora, direttore politico dell’European External Action Service e capo negoziatore per la ricomposizione del. L’accordo per il congelamento del programma nucleare iraniano – siglato nel 2015 e dal 2018 messo in stallo dalla decisione dell’amministrazione Trump di ritirarsi – sta per deflagrare esattamente perché quell’ultimo passo di cui parla Mora non c’è. Né gli europei né gli americani – che con l’amministrazione Biden si sono impegnati a ricomporre l’intesa, pur mantenendo una posizione severa – sembrano a questo punto ottimisti sulla possibilità di rinnovare l’accordo. Va detto che per ...

eastwestEU : L’Alto Rappresentante per la politica estera mette nero su bianco i punti per il ritorno al JCPoA. Apprezzamento da… -

Eastwest.eu

... per altro, stanno cercando di mettere in piedi una seconda conferenza di Baghdad entro la... Non è così "Si può pensare che la questione della sicurezza regionale (ilper il nucleare ...Lo scorsosettimana si sarebbe dovuto tenere l'annuale Raduno della Resistenza Iraniana, quest'... Come il caso dell'accordo sul nucleare, e le infinite trattative in corso per "rianimarlo" ... Iran, per l'Ue è fondamentale il ripristino dell'accordo sul nucleare Saudi Arabia now has a leader whose ambition to lead the kingdom and the Arab world is not predicated on a patron-client relationship with the United States.The leaders of Russia, Iran and Turkey will hold a meeting on resolving the Syrian crisis during Russian President Vladimir Putin’s visit to Tehran. Besides, Putin will discuss the nuclear deal issue ...