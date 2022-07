Jackie Kennedy: il ricordo di una First Lady più amata dal popolo americano (Di giovedì 28 luglio 2022) Life&People.it Avrebbe compiuto 93 anni oggi, Jacqueline Kennedy Onassis, una tra le figure più affascinanti del XX secolo, il nostro ricordo nel giorno del suo 93esimo compleanno va ad una vera cool-hunter, “influencer” ante litteram dallo stile intramontabile fonte di ispirazione eterna, scomparsa nel 1994. Lo stile senza tempo di una donna simbolo di eleganza I tailleur dai colori pastello e i tre giri di perle, i maxi occhiali e i pantaloni Capri tante sono le sfaccettature di uno stile che non passa mai di moda. Nata Jacqueline Lee Bouvier da una famiglia dell’alta società newyorchese era facilmente riconoscibile con il suo bob vaporoso, creato nel 1961 da Kenneth Battelle, parrucchiere newyorchese più in voga dell’epoca, e il tailleur Chanel rosa che indossava il giorno dell’assassinio del marito John Fitzgerald Kennedy. I ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 28 luglio 2022) Life&People.it Avrebbe compiuto 93 anni oggi, JacquelineOnassis, una tra le figure più affascinanti del XX secolo, il nostronel giorno del suo 93esimo compleanno va ad una vera cool-hunter, “influencer” ante litteram dallo stile intramontabile fonte di ispirazione eterna, scomparsa nel 1994. Lo stile senza tempo di una donna simbolo di eleganza I tailleur dai colori pastello e i tre giri di perle, i maxi occhiali e i pantaloni Capri tante sono le sfaccettature di uno stile che non passa mai di moda. Nata Jacqueline Lee Bouvier da una famiglia dell’alta società newyorchese era facilmente riconoscibile con il suo bob vaporoso, creato nel 1961 da Kenneth Battelle, parrucchiere newyorchese più in voga dell’epoca, e il tailleur Chanel rosa che indossava il giorno dell’assassinio del marito John Fitzgerald. I ...

