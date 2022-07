ITALIA’S GOT TALENT SALUTA SKY E APPRODA SU DISNEY+ (Di giovedì 28 luglio 2022) Era il 12 dicembre 2009, quando su Canale 5 è andata in onda la puntata pilota di ITALIA’S Got TALENT. In 5.5 milioni di telespettatori hanno seguito quella puntata. Allora si decise di serializzare il TALENT. Dal 12 aprile 2010 la Fascino PGT di Maria De Filippi in collaborazione con Gerry Scotti e Canale 5, decidono di produrre il TALENT ogni anno, riscuotendo un successo clamoroso. L’11 febbraio 2012, complice un’Italia con temperature polari, il TALENT realizza quasi 9 milioni di telespettatori (8.812.000 per l’esattezza). Successivamente la Fascino PGT decide di non rinnovare più il TALENT ed è proprio da questo momento che inizia il valzer di ITALIA’S Got TALENT: spostamenti di reti, cambi di giuria, repliche inserite in palinsesto senza una ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 28 luglio 2022) Era il 12 dicembre 2009, quando su Canale 5 è andata in onda la puntata pilota diGot. In 5.5 milioni di telespettatori hanno seguito quella puntata. Allora si decise di serializzare il. Dal 12 aprile 2010 la Fascino PGT di Maria De Filippi in collaborazione con Gerry Scotti e Canale 5, decidono di produrre ilogni anno, riscuotendo un successo clamoroso. L’11 febbraio 2012, complice un’Italia con temperature polari, ilrealizza quasi 9 milioni di telespettatori (8.812.000 per l’esattezza). Successivamente la Fascino PGT decide di non rinnovare più iled è proprio da questo momento che inizia il valzer diGot: spostamenti di reti, cambi di giuria, repliche inserite in palinsesto senza una ...

