Italia's Got Talent potrebbe tornare in tv: l'ultima indiscrezione (Di giovedì 28 luglio 2022) Italia's Got Talent potrebbe tornare in onda in tv, ma non sui canali Sky. A lanciare l'ennesima indiscrezione sul futuro del popolare programma è stato il portale TvBlog. Il futuro di Italia's Got Talent Che fine farà Italia's Got Talent? Dopo l'annuncio dello stop del programma annunciato dai vertici del gruppo durante la presentazione dei palinsesti, arrivano puntuali le prime indiscrezioni circa il futuro del format in tv. I fan della trasmissione saranno contenti nel sapere che il Talent potrebbe presto tornare in onda. Sul sito di TvBlog si legge: «Il programma di varietà starebbe per tornare e non dalle frequenze di Sky, almeno non direttamente». Ed ancora: «Il ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 28 luglio 2022)'s Gotin onda in tv, ma non sui canali Sky. A lanciare l'ennesimasul futuro del popolare programma è stato il portale TvBlog. Il futuro di's GotChe fine farà's Got? Dopo l'annuncio dello stop del programma annunciato dai vertici del gruppo durante la presentazione dei palinsesti, arrivano puntuali le prime indiscrezioni circa il futuro del format in tv. I fan della trasmissione saranno contenti nel sapere che ilprestoin onda. Sul sito di TvBlog si legge: «Il programma di varietà starebbe pere non dalle frequenze di Sky, almeno non direttamente». Ed ancora: «Il ...

- tvblogit : Italia's Got Talent passa su Disney+ (Retroscena TvBlog) - bellicapelli15 : Italia's got talent passa su Disney plus (Retroscena TvBlog) - SerieTvserie : Italia's got talent passa su Disney plus (Retroscena TvBlog)