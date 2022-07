sportface2016 : #Italbasket | #Fucà prende il posto di #Galbiati nello staff di #Pozzecco - ematr_86 : Inutile discutere sui convocati dell'#Italbasket tanto sarà il solito gruppo con alcuni nuovi innesti per l'Europeo… -

SPORTFACE.IT

...Tweet Nei giorni scorsi l'Ufficio stampa della Happy Casa Brindisi ha comunicato i primi due... Annate da protagonista che gli valgono la prima convocazione ina novembre, completando ...Concentrata dalla palla a due, l'ha dunque incamerato la prima vittoria nel ... A Team USA non bastano i 32 punti di Keyonte George, non supportato nella fase realizzativa dai suoi... Italbasket, nuovi cambiamenti nello staff tecnico: Fucà prende il posto di Galbiati Cambia lo staff tecnico della Nazionale Maschile che guiderà gli Azzurri prima ai due impegni di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 e poi all'EuroBasket 2022. Federico ...Continua l’opera di allestimento del roster da parte della Virtus Ragusa. Matteo Zanetti, ala di 193 cm classe 2001, entra a far parte del gruppo squadra per la nuova stagione di serie B ...