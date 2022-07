Iraq: sostenitori di al-Sadr assaltano il Parlamento (Di giovedì 28 luglio 2022) Caos in Iraq, dove i sostenitori di al-Sadr hanno preso d’assalto il Parlamento. L’Iraq si trova nuovamente senza pace, tra crisi e proteste. Le turbolenze politiche hanno lasciato il Paese senza un budget per il 2022, mettendo “in pausa” la spesa per i progetti infrastrutturali e riforme economiche tanto necessari. sostenitori di al-Sadr assaltano il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 28 luglio 2022) Caos in, dove idi al-hanno preso d’assalto il. L’si trova nuovamente senza pace, tra crisi e proteste. Le turbolenze politiche hanno lasciato il Paese senza un budget per il 2022, mettendo “in pausa” la spesa per i progetti infrastrutturali e riforme economiche tanto necessari.di al-il

Billa42_ : Iraq: sostenitori di al-Sadr assaltano il Parlamento - RaffaeleCarcano : Non è Washington, non è il 6 gennaio 2021. Ma la somiglianza è forte: in #Iraq, i sostenitori del religioso sciita… - RaiNews : I sadristi, dopo essere entrati nella Zona Verde, l'area fortificata che comprende gli edifici governativi, sono st… - michelegiorgio2 : Sono per la maggior parte sostenitori del leader sciita al-Sadr e protestano contro la nomina a PM del capo dello s… - TelevideoRai101 : Iraq, sostenitori Al Sadr in Parlamento -