Interventi urgenti del governo contro il caro energia: respirano i lavoratori (Di giovedì 28 luglio 2022) Pochi Interventi su pochi temi importanti, utilizzando gli spazi fiscali disponibili soprattutto per Interventi che prorogano quelli già effettuati. Con questo intento il governo si appresta a mettere a terra, entro la prossima settimana, il decreto Aiuti bis per cercare di contrastare gli effetti su famiglie, imprese ed enti pubblici legati all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, dell'inflazione, al perdurare del Covid-19 e alle ripercussioni del prolungato periodo di siccità. Un provvedimento che secondo il segretario della Cgil, Maurizio Landini, si muove «sulla strada giusta». Il premier Mario Draghi, nel nuovo round di incontri con le parti sociali, conferma «la volontà del governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese». Davanti ai segretari di Cgil, Cisl e Uil ...

