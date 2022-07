Interferenze russe e alleanze: il ministro della Difesa sulla campagna elettorale. Da Napoli con “attenzione” (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La mattinata nella quale è divenuto di dominio pubblico, grazie allo scoop de La Stampa, il contenuto di un documento degli 007 italiani preoccupati per le Interferenze russe sulla crisi politica italiana, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini la trascorre a Napoli, in compagnia di un vecchio amico nonché collega ai tempi del Conte II, Gaetano Manfredi (“ora un grande sindaco”). E’ venuto per firmare l’accordo che mira a restituire alla fruizione pubblica il molo San Vincenzo. Ma prima o poi, la domanda sul caso del giorno era inevitabile fargliela: ministro, è preoccupato anche lei delle eventuali Interferenze russe sulla crisi politica e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La mattinata nella quale è divenuto di dominio pubblico, grazie allo scoop de La Stampa, il contenuto di un documento degli 007 italiani preoccupati per lecrisi politica italiana, ilLorenzo Guerini la trascorre a, in compagnia di un vecchio amico nonché collega ai tempi del Conte II, Gaetano Manfredi (“ora un grande sindaco”). E’ venuto per firmare l’accordo che mira a restituire alla fruizione pubblica il molo San Vincenzo. Ma prima o poi, la domanda sul caso del giorno era inevitabile fargliela:, è preoccupato anche lei delle eventualicrisi politica e ...

