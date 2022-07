Inter, Marotta: «La Juventus sarà la favorita quest’anno» (Di giovedì 28 luglio 2022) «È chiaro che sogno sarebbe quello di regalare (ai tifosi, ndr) la seconda stella, ma i sogni spesso diventano realtà. Bisogna avere il coraggio di tramutare i sogni in qualcosa di concreto, tutto sommato è giusto essere ambiziosi quando ci si pone degli obiettivi sportivi». Lo ha detto Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, nell’Intervista rilasciata Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 luglio 2022) «È chiaro che sogno sarebbe quello di regalare (ai tifosi, ndr) la seconda stella, ma i sogni spesso diventano realtà. Bisogna avere il coraggio di tramutare i sogni in qualcosa di concreto, tutto sommato è giusto essere ambiziosi quando ci si pone degli obiettivi sportivi». Lo ha detto Giuseppe, amministratore delegato dell’, nell’vista rilasciata Calcio e Finanza.

