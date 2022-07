Inter | il Dortmund chiama Dzeko rifiuta | l’attaccante vuole rimanere a Milano

(Di giovedì 28 luglio 2022) Nuovo tentativo del Borussiaper EdinMercato in stallo quello dell’che prima di nuove eventuali operazioni in entrata deve sfoltire la rosa. Tra i possibili addii c’è anche quello diche, secondo la Gazzetta dello Sport, hato il nuovo assalto del Borussia. “Dalla Germania è rimbalzata la notizia di unesse del Borussianei confronti di. In effetti il club tedesco ha sondato il terreno con il giocatore, deciso però a restare a”, si legge sul quotidiano sportivo. L'articolo proviene damagazine.

Edin Dzeko non avrebbe alcuna intenzione di lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il centravanti classe 1986 della ...L'attaccante non ha dubbi sulla sua permanenza all'Inter e lo ha ribadito al club rifiutando le richieste finora arrivate ...