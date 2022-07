Inter, DigitalBits non paga: l'ipotesi è vendere i big La società valuta anche il clamoroso cambio di sponsor (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha voglia Marotta a garantire che non ci saranno smobilitazioni generali. La verità è che il rischio ridimensionamento è dietro l’angolo. anche perché il prestito monstre di OakTree da 275 milioni dovrà essere integralmente restituito entro il 2024 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha voglia Marotta a garantire che non ci saranno smobilitazioni generali. La verità è che il rischio ridimensionamento è dietro l’angolo.perché il prestito monstre di OakTree da 275 milioni dovrà essere integralmente restituito entro il 2024 Segui su affaritaliani.it

