Inter, caos sponsor: mancano pagamenti, la dura reazione del club (Di giovedì 28 luglio 2022) Mentre si prepara a una stagione in cui intende tornare protagonista, l’Inter deve fare i conti con una fastidiosa questione di sponsor. Una cosa è certa: nonostante tutta la buona volontà profusa, fino a ora quella dell’Inter è stata un’estate tutt’altro che semplice. Chiuso in modo sorprendentemente facile l’accordo con il Chelsea per il ritorno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 luglio 2022) Mentre si prepara a una stagione in cui intende tornare protagonista, l’deve fare i conti con una fastidiosa questione di. Una cosa è certa: nonostante tutta la buona volontà profusa, fino a ora quella dell’è stata un’estate tutt’altro che semplice. Chiuso in modo sorprendentemente facile l’accordo con il Chelsea per il ritorno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

zavar0v : RT @CalcioFinanza: Caos Inter-Digitalbits: mancati pagamenti per la sponsorizzazione e criptovaluta oscurata dal sito del club, parti al la… - MicheleAnesi : RT @CalcioFinanza: Caos Inter-Digitalbits: mancati pagamenti per la sponsorizzazione e criptovaluta oscurata dal sito del club, parti al la… - pccpla : RT @CalcioFinanza: Caos Inter-Digitalbits: mancati pagamenti per la sponsorizzazione e criptovaluta oscurata dal sito del club, parti al la… - DonatoCavallo6 : RT @CalcioFinanza: Caos Inter-Digitalbits: mancati pagamenti per la sponsorizzazione e criptovaluta oscurata dal sito del club, parti al la… - faso__ : RT @CalcioFinanza: Caos Inter-Digitalbits: mancati pagamenti per la sponsorizzazione e criptovaluta oscurata dal sito del club, parti al la… -