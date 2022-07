Inter, altro no di Pinamonti: Marotta non cambia il prezzo, ma ora ha fretta | Primapagina (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-28 10:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Nulla di fatto. Salvo sorprese Andrea Pinamonti, il prossimo anno, non giocherà con la Salernitana. Il sogno del patron Iervolino di regalare a Nicola un attacco formato da Federico Bonazzoli più l’ex attaccante dell’Empoli resterà nel cassetto, per il prodotto del settore giovanile nerazzurro ci sarà un nuova sfida, ma non avrà i colori granata. Una scelta legata alle ambizioni personali, che cambia i piani dell’Inter, che avrebbe incassato i 20 milioni di euro richiesti. Un no che rallenta il mercato di Marotta, che prima di completare la rosa deve lavorare in uscita. STAND BY – Pinamonti resta sul mercato, per lui al momento restano tre le opzioni sul tavolo. Il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-28 10:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Nulla di fatto. Salvo sorprese Andrea, il prossimo anno, non giocherà con la Salernitana. Il sogno del patron Iervolino di regalare a Nicola un attacco formato da Federico Bonazzoli più l’ex attaccante dell’Empoli resterà nel cassetto, per il prodotto del settore giovanile nerazzurro ci sarà un nuova sfida, ma non avrà i colori granata. Una scelta legata alle ambizioni personali, chei piani dell’, che avrebbe incassato i 20 milioni di euro richiesti. Un no che rallenta il mercato di, che prima di completare la rosa deve lavorare in uscita. STAND BY –resta sul mercato, per lui al momento restano tre le opzioni sul tavolo. Il ...

