Inquinamento Sarno | denunciato imprenditore | 3 aziende multate

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Impianti non conformi alle normative di carattere ambientale:une comminate tre sanzioni amministrative. È il risultato di una serie di verifiche effettuate dai carabinieri del gruppo tutela ambientale e transizione ecologica di Napoli e dai gruppi carabinieri Forestali di Napoli e Salerno sulle maggiori industrie conserviere poste a monte e a valle dell’impianto di depurazione di Scafati (Salerno), considerate particolarmente impattanti per la natura durante la campagna di trasformazione del pomodoro. I controlli, che si inseriscono nelle indagini finalizzate ad accertare le cause dell’del fiume, hanno riguardato in particolare cinqueconserviere le cui attività sono situate a cavallo tra le province ...

