Infrastrutture | al via partnership tra PTS e Ital Communications SB

ROMA (ITALPRESS) – PTS, player nel settore della consulenza direzionale, e Ital Communications Società Benefit (SB), agenzia di comunicazione e media relations, hanno dato il via a un accordo quadro a supporto di imprese e istituzioni per coinvolgere cittadini e comunità nella realizzazione di Infrastrutture e opere pubbliche strategiche per lo sviluppo del Paese. La partnership ha il fine di predisporre soluzioni efficaci e risposte coordinate per favorire il dialogo con le comunità locali e i gruppi di interesse su progetti infrastrutturali e sulla comunicazione istituzionale, partendo dai contenuti e discutendo nel merito. Tale collaborazione nasce in un momento peculiare, in cui la normativa impone di applicare nuovi istituti come quello del dibattito pubblico, introdotto di recente nel nostro

