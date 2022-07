Indennità per la continuità didattica anche per i docenti precari: in arrivo decreto attuativo della riforma del reclutamento (Di giovedì 28 luglio 2022) Indennità per la continuità didattica anche per i docenti precari. Questo è quanto previsto dal decreto attuativo che andrà a definire la ripartizione dei fondi alle scuole, equivalenti a 30 milioni di euro, destinata a valorizzare la professionalità del personale docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 luglio 2022)per laper i. Questo è quanto previsto dalche andrà a definire la ripartizione dei fondi alle scuole, equivalenti a 30 milioni di euro, destinata a valorizzare la professionalità del personale docente. L'articolo .

TrendOnline : Puoi fare la richiesta per accedere all’#indennità di 4.000€ per ogni #figlio, se sei #medico o #dottore iscritto a… - AdiraiIt : #Economia #colfbadanti #Disoccupati NASPI colf badanti è l’indennità di disoccupazione per la cessazione… - maestrodistrada : Bombolo,almeno , ha il buon gusto di tacere ( e incassare l’indennita’ da parlamentare #UE). Sono per gli… - AniefTorino : Scuola, Anief: meglio indennità di trasferta che la 'mancia' per rinunciare alla mobilità - AniefTorino : SCUOLA - Indennità per la continuità didattica, prevista una “mancia” di 50 euro per chi non si sposta -