Incentivi per gli scooter elettrici: stanziati altri 20 milioni di euro, dirottati dai fondi per le ibride plug-in (Di giovedì 28 luglio 2022) Se avete previsto di acquistare uno scooter elettrico sono tornati gli Incentivi con nuovi 20 milioni di stanziamenti. Dureranno poco come la prima tranche?... Leggi su dday (Di giovedì 28 luglio 2022) Se avete previsto di acquistare unoelettrico sono tornati glicon nuovi 20di stanziamenti. Dureranno poco come la prima tranche?...

fanpage : Giuseppe Conte in un post su Facebook lancia le sue proposte per i giovani, in vista del voto del 25 settembre: inc… - graziano_delrio : Congedi parentali, incentivi al lavoro femminile, sostegno alla formazione dei giovani. Ecco alcune delle misure de… - enpaonlus : Una verità nascosta per troppo tempo. Solo modificando le abitudini alimentari potremo sperare di salvare la terra… - CamComTorino : ??Aperto fino al 20 settembre ?? il Bando dedicato all'area industriale torinese. Per una prima informazione rivolgi… - AlsoliCinzia : Ora 3,9 Mdr di persone nel mondo e 72 paesi sono a conoscenza che il suolo dev'esser messo in sicurezza con incenti… -