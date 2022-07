Incentivi - Il flop dell' ecobonus continua | il ministro Giorgetti pensa a correttivi

(Di giovedì 28 luglio 2022) Niente da fare, il cruscotto, sul sito del ministeroo Sviluppo economico, resta inchiodato sul verde fisso: tranne, naturalmente, che per i fondi (pari a 170 milioni) destinati alle auto con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km, dove il rosso campeggiava già venti giorni dopo l'avvioa campagna d'. Arrivati ormai quasi alla fine di luglio, dei 220 milioni destinati a sostenere l'acquistoe auto elettriche (fascia di emissioni 0-20 g/km) ne sono ancora disponibili 175,7 (oltre l'85%); dei 225 riservati alle ibride plug-in (fascia 21-60 g/km), ne restano, invece, 197,4 (più del 91%).annunciato, perché la domanda di questi tipi di auto è tuttora flebile; ma anche perché il provvedimento è nato male. A contestarlo sono, in ...

Il flop dell'ecobonus continua, il ministro Giorgetti pensa a correttivi - Quattroruote.it Il titolare del dicastero dello Sviluppo economico ipotizza un aumento del contributo per chi ha un reddito inferiore ai 30 mila euro. Ma nessuno pensa a estendere il beneficio ad aziende e al noleggi ...Senza aumentare i fondi già stanziati per le elettriche e le plug-in, il governo Draghi dimissionario va a caccia di sconti extra ...