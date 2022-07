Incendio sul Carso, nuove evacuazioni vicino Gorizia. Il sindaco: «C’è la mano dei piromani, chi sa parli» – Il video (Di giovedì 28 luglio 2022) Immediata evacuazione dell’intera frazione di San Michele del Carso, Gorizia. Così dispone l’ordinanza del sindaco Luca Pisk di Savogna d’Isonzo a seguito dell’Incendio sul Monte Brestovec. La misura arriva per tutelare la sicurezza dei cittadini dalle fiamme che si stanno avvicinando alle abitazioni spinte dal forte vento. A protezione delle case sono state disposte anche le squadre di terra dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale della regione. Sul luogo sono intervenuti 4 elicotteri e un Canadair. Alcuni abitanti invece sono stati portati in un’area di accoglienza allestita già in precedenza nella palestra di Savogna d’Isonzo, area che al momento non è colpita da fiamme e fumo. Altri si trovano ospiti da amici e parenti. Già la notte scorsa sono state fatte evacuare 25 famiglie, coloro che hanno casa a ridosso ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Immediata evacuazione dell’intera frazione di San Michele del. Così dispone l’ordinanza delLuca Pisk di Savogna d’Isonzo a seguito dell’sul Monte Brestovec. La misura arriva per tutelare la sicurezza dei cittadini dalle fiamme che si stanno avvicinando alle abitazioni spinte dal forte vento. A protezione delle case sono state disposte anche le squadre di terra dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale della regione. Sul luogo sono intervenuti 4 elicotteri e un Canadair. Alcuni abitanti invece sono stati portati in un’area di accoglienza allestita già in precedenza nella palestra di Savogna d’Isonzo, area che al momento non è colpita da fiamme e fumo. Altri si trovano ospiti da amici e parenti. Già la notte scorsa sono state fatte evacuare 25 famiglie, coloro che hanno casa a ridosso ...

poliziadistato : Fabio è il poliziotto intervenuto a Voltri (Ge) per salvare Mirko e sua figlia saliti sul tetto per sfuggire alle f… - vigilidelfuoco : Sotto controllo l'#incendio di alcune baracche a #Firenze in via dell'Isolotto. Le 3 squadre dei #vigilidelfuoco su… - TgrRaiFVG : INCENDIO SUL CARSO ISONTINO Un video diffuso tramite WhatsApp dà l'idea della velocità con la quale il fronte del f… - TriskellStefi : RT @ARPAFVG: ?? In seguito al nuovo #incendio scoppiato sul #Carso goriziano, località Devetachi, #ArpaFVG ha riattivato le squadre di contr… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Incendio sul Carso, il sindaco di Gorizia: 'Il nuovo rogo è doloso'. Evacuate tre frazioni -