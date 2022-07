Incendi, ancora fuoco sul Carso: fiamme vicino alle abitazioni. Sindaco Gorizia:” Roghi dolosi” (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo dieci giorni, l’emergenza degli Incendi sul Carso è tornata ai massimi livelli. Proprio quando si stava per decretare la fine della mobilitazione generale – dai sorvoli aerei di ieri non erano state ravvisate particolari criticità – la mano anonima di un piromane ha rigettato nel panico e nella disperazione centinaia di persone, che hanno dovuto abbandonare nuovamente le loro case. Le condizioni del rogo sul Brestovec sono in peggioramento: lo ha reso noto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. “L’avanzare dell’Incendio sta raggiungendo nuovamente zone abitate – ha specificato la struttura regionale – pertanto si sta facendo evacuare, oltre all’abitato di San Michele del Carso, anche Devetachi e Marcottini”. I mezzi aerei presenti nell’attività di spegnimento sono un Canadair e 3 elicotteri regionali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo dieci giorni, l’emergenza deglisulè tornata ai massimi livelli. Proprio quando si stava per decretare la fine della mobilitazione generale – dai sorvoli aerei di ieri non erano state ravvisate particolari criticità – la mano anonima di un piromane ha rigettato nel panico e nella disperazione centinaia di persone, che hanno dovuto abbandonare nuovamente le loro case. Le condizioni del rogo sul Brestovec sono in peggioramento: lo ha reso noto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. “L’avanzare dell’o sta raggiungendo nuovamente zone abitate – ha specificato la struttura regionale – pertanto si sta facendo evacuare, oltre all’abitato di San Michele del, anche Devetachi e Marcottini”. I mezzi aerei presenti nell’attività di spegnimento sono un Canadair e 3 elicotteri regionali di ...

