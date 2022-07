In Sicilia resiste l'alleanza Pd-M5s: "Nessun imbarazzo", dice il segretario regionale (Di giovedì 28 luglio 2022) “Nessun imbarazzo per la situazione romana”, dice il segretario del Partito democratico Siciliano, Anthony Barbagallo. Se dipendesse da lui la Sicilia resterebbe il baluardo di un’alleanza, quella con il Movimento 5 Stelle che, allo stato, non esiste più. Un’isola felice nel caos nazionale. Mentre a Roma Enrico Letta e Giuseppe Conte si accusano l’un l’altro di alto tradimento dopo la caduta del governo Draghi, al di qua dello Stretto l’alleanza giallorossa al momento resiste. Così è sulla carta, ma del doman non v’è certezza. “Nessun imbarazzo”, dunque, a proseguire insieme la corsa per le prossime elezioni regionali nella convinzione che basti issare il vessillo “No a Nello Musumeci” per fare finta ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 28 luglio 2022) “per la situazione romana”,ildel Partito democraticono, Anthony Barbagallo. Se dipendesse da lui laresterebbe il baluardo di un’, quella con il Movimento 5 Stelle che, allo stato, non esiste più. Un’isola felice nel caos nazionale. Mentre a Roma Enrico Letta e Giuseppe Conte si accusano l’un l’altro di alto tradimento dopo la caduta del governo Draghi, al di qua dello Stretto l’giallorossa al momento. Così è sulla carta, ma del doman non v’è certezza. “”, dunque, a proseguire insieme la corsa per le prossime elezioni regionali nella convinzione che basti issare il vessillo “No a Nello Musumeci” per fare finta ...

